Calcio a 5 Serie B e C2 - Cus Ancona alla gara di ritorno contro l’MSG Riet - Chiaravalle terzo nel triangolare per il titolo regionale

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 26 aprile 2024) Domani giocano solo i cussini che devono ribaltare una rete ai laziali negli ottavi di finale play-off, mercoledì 24 aprile ilha perso 2-6 con la Fermana campionessadiC2, 26 aprile 2024 – Ci sarà solo una partita in programma sabato 27 aprile per ila 5 nostrano tra laB, la C1 e la C2. Il Cus, infatti, sfidai nelladidegli ottavi di finale play-off diB: i dorici devono rimontare dal 4-3 per staccare il pass per i quarti. In caso di pareggio nel risultato complessivo al termine dei supplementari, passa il turno la squadra meglio piazzata, che in questo è proprio la formazione dorica. L’avversaria ...