Cade con la bici lungo un sentiero | grave un ciclista Arrivano i vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 17 marzo 2024) Figline Valdarno (Firenze), 17 marzo 2024 – Brutta caduta per un, tanto da richiedere anche l’intervento deidel. E’ successo intorno alle 13 di oggi, 17 marzo, nel comune di Figline Valdarno, nella zona di via S. Martino a Altoreggi nei pressi delCecchi. Ideldel distaccamento di Figline hanno raggiunto la zona con gli automezzi per poi proseguire a piedi raggiungendo l'infortunato; soccorso e immobilizzato l’arto dal personale sanitario, successivamente l’uomo è stato trasportato con una barella toboga a mano fino a raggiungere il veicolo sanitario per il trasporto in ospedale. Attivato l’elisoccorso regionale Pegaso 1.