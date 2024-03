(Di domenica 24 marzo 2024) I vigili del fuoco del comando di Pistoia sono intervenuti nella tarda mattinata di oggi, 24 marzo 2024, poco prima delle ore 12 a, in località, per soccorrere un uomo, caduto con lada, che si era infortunato agli arti inferiori L'articolo proviene da Firenze Post.

cade con la moto da cross, trasportato in ospedale con l’elisoccorso - Pescia (Pistoia), 24 marzo 2024 – cade con la moto da cross e resta ferito alle gambe. È successo poco prima delle ore 12 di oggi, domenica 24 marzo, in un sentiero in località Medicina, frazione del ...lanazione

Pescia: cade con moto da cross su un sentiero a Medicina - I vigili del fuoco del comando di Pistoia sono intervenuti nella tarda mattinata di oggi, 24 marzo 2024, poco prima delle ore 12 a Pescia, in località Medicina, per soccorrere un uomo, caduto con la m ...firenzepost

Motociclista cade mentre è in sella al suo "cross", interviene l'elisoccorso Pegaso - I vigili del fuoco del comando di Pistoia, distaccamento di Pescia, sono intervenuti poco prima delle ore 12 in località Medicina, per soccorrere un uomo, caduto con la moto da cross, che si era infor ...valdinievoleoggi