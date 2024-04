Bergamo | lavori in via Statuto | modifica della viabilità

IL CANTIERE. Con l’approvazione del progetto esecutivo prende il via ufficialmente il cantiere della nuova linea T2 che entrerà in servizio a luglio 2026. Diciassette fermate, 11,5 km di percorso, ... (ecodibergamo)

Bergamo, su 33 mezzi controllati 29 (multati) con revisione scaduta. Denunciati due ragazzini che imbrattavano la Rocca - Tre automobilisti sono stati denunciati per guida in stato d’ebbrezza. Ventitré denunciati con il monopattino sui marciapiedi ...bergamo.corriere

Lovere, dopo il cedimento riapre via Paglia: un semaforo regolerà il senso unico alternato - Lovere. Riapre via Paglia. La strada che costeggia il lago d’Iseo era stata chiusa lo scorso 7 marzo a causa di un cedimento strutturale dovuto probabilmente al maltempo: un tratto della passerella ...bergamonews

In cerca di bombe e antichi reperti. Poi via ai lavori per la “bretella“ - Se non si troverà nulla, a maggio le ruspe si metteranno al lavoro per realizzare la nuova Tangenziale Nord ... che considera essenziale "per migliorare il collegamento strategico Milano-Bergamo", ...ilgiorno