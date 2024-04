(Di lunedì 8 aprile 2024) Il cantiere aperto per la realizzazione di una vasca di laminazione che eviti gli allagamenti nel quartiere di Santa Lucia.

Disagi in vista per chi viaggia sulla A4 Milano- Brescia a causa di interventi programmati su diversi tratti, con conseguenti chiusure a partire da lunedì 8 aprile. Ecco i cantieri previsti e le ... (ilgiorno)

Bergamo , 8 aprile 2024 – Al via i lavori della nuova Linea tramviaria T2 da Bergamo a Villa d'Almè. Dopo una prima fase di intervento, legata alla risoluzione delle interferenze con i sottoservizi ... (ilgiorno)

IL CANTIERE. Con l’approvazione del progetto esecutivo prende il via ufficialmente il cantiere della nuova linea T2 che entrerà in servizio a luglio 2026. Diciassette fermate, 11,5 km di percorso, ... (ecodibergamo)

Bergamo. AL VIA I lavori TRAMVIA T2 - (mi-lorenteggio.com) Bergamo, 08 aprile 2024 – Al via i lavori della nuova linea tramviaria T2 da Bergamo a Villa d’Almè, opera per la quale Regione Lombardia ha stanziato 40 milioni di euro. Alla ...mi-lorenteggio

Tramviaria T2 Bergamo: Terzi, opera strategica. Da Regione 40 mln - (FERPRESS) – Bergamo, 8 APR – Al via i lavori della nuova linea tramviaria T2 da Bergamo a Villa d’Almè, opera per la quale Regione Lombardia ha stanziato 40 milioni di euro.ferpress

Bergamo, lavori in via Statuto: modifica della viabilità - Il cantiere aperto per la realizzazione di una vasca di laminazione che eviti gli allagamenti nel quartiere di Santa Lucia. Utilizzare dati di geolocalizzazione precisi. Scansione attiva delle caratte ...ecodibergamo