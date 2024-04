Arriva il giovane Sudtirol Solo quattro i precedenti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Sono pochi ial Braglia fra il Modena ed il Südtirol (domani l’esordio di mister Bisoli nel suo nuovo stadio), solamente 4, con 3 vittorie dei canarini e una degli altoatesini, 5 le reti gialloblù e 3 quelle biancorosse. Quello con sede a Bolzano è un club, con pochi trascorsi nei campionati professionistici. Fondato a Bressanone nel 1974 come sezione della polisportiva ’Sport Verein Milland’, nel 1995 si è poi separato dalla società madre, assumendo la denominazione di Football Club Südtirol-Alto Adige, con il bianco e il rosso come colori sociali. Nel 2000, anno d’esordio nel professionismo e del trasferimento a Bolzano, è diventato Fussball Club Südtirol, denominazione che simboleggia l’intenzione di rappresentare nonil capoluogo ma tutto il territorio dell’intera provincia, per diventarne la realtà ...