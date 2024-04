Cosa dicono i precedenti. Un pallonetto di Diaw decisivo nell'ultimo match. Il primo punto al 'Del Duca' arriva nel 2008

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Soltanto in tempi recenti il ’Cino e Lillo Del, stadio dell’Ascoli, è diventato abbordabile per il Modena. Infatti i primi sei confronti fra le due squadre, sempre nel campionato cadetto, si erano tutti conclusi con il successo dei bianconeri marchigiani (1-0 nel 1976-77, 3-0 nel 1977-78, nel 1990-91, nel 1992-93 e nel 1993-94, e ancora 1-0 nel 2004-05), con un parziale di 14 reti per i bianconeri e nessuna per i gialloblù. Ilgol e ildel Modena sul campo dell’Ascoli erano datati 12 gennaio, 1-1 con gol gialloblù messo a segno da Stefano Okaka, attaccante di origini nigeriane ma nato a Castiglione del Lago e quindi italiano a tutti gli effetti,to in prestito dalla Roma e rimasto sotto la Ghirlandina la sola stagione 2007-08. Il 2 maggio 2009 ...