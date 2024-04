Amadeus | arriva uno stipendio da capogiro | l’offerta senza precedenti

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di domenica 14 aprile 2024) Personaggi Tv.lascerà veramente la Rai? È questione di giorni ormai prima di scoprire quale sarà il futuro del famoso conduttore televisivo. Se l’addio non è ancora da dare per certo, la trattativa tra la Rai e, pare ormai indubbio, c’è. Pare che la televisione di stato stia facendo di tutto per tenersi l’amato conduttore. Anche offrendogli cifre mai viste prima. (Continua dopo le foto) Leggi anche:, la pessima notizia per lui dopo il presunto addio alla Rai Leggi anche: “Amici”, l’esibizione bollente con Francesca Tocca: la reazione di Raimondo Todaro La Rai non può permettersi di perdere ancheLo scenario di una Raipreoccupa i vertici di Viale Mazzini. L’addio dell’amato conduttore, che regala ascolti da record nell’access ...