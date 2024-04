Anne Hathaway conferma che The Princess Diaries 3 è a buon punto - ma manca l' annuncio

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 26 aprile 2024) Il terzo capitolo è in lavorazione a distanza di vent'anni dall'ultimo film È passato più di un anno da quando si è diffusa la notizia che la Disney stava sviluppando The3.non può ancora rivelare alcun dettaglio, ma in una recente intervista a V Magazine ha assicurato ai fan che lo sviluppo del tanto atteso sequel sta procedendo bene e che l'intenzione rimane quella di annunciarlo appena possibile. "Siamo a", ha dichiarato la. "È tutto quello che posso dire. Non c'è ancora nulla da annunciare. Ma siamo in unaa posizione". Latornerà nei panni della reale Mia Thermopolis a distanza di vent'anni …