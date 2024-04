Anne Hathaway | In un provino mi chiesero di pomiciare con dieci uomini di seguito

Anne Hathaway ha parlato in una recente intervista di quando, “negli anni 2000“, le è stato chiesto di baciare dieci ragazzi diversi durante dei provini, per un cosiddetto “test della chimica” con altri attori. “Mi è stato detto, ‘Oggi verranno dieci ragazzi e sei stata scelta. Non sei entusiasta di baciare tutti loro?’ E io ho pensato, ‘C’è qualcosa che non va in me?’ perché non ero entusiasta“, ha dichiarato l’attrice nell’intervista a V ... (cinemaserietv)