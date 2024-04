Anne Hathaway doveva baciare 10 uomini diversi durante i casting | Era disgustoso!

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 23 aprile 2024)ha parlato in una recente intervista di quando, “negli anni 2000“, le è stato chiesto didieci ragazzidei provini, per un cosiddetto “test della chimica” con altri attori. “Mi è stato detto, ‘Oggi verranno dieci ragazzi e sei stata scelta. Non sei entusiasta ditutti loro?’ E io ho pensato, ‘C’è qualcosa che non va in me?’ perché non ero entusiasta“, ha dichiarato l’attrice nell’intervista a V Magazine.non ha però specificato per quale film fosse l’audizione. “Pensavo che suonasse“, ha continuato. “E ero così giovane e terribilmente consapevole di quanto fosse facile perdere tutto venendo etichettata come ‘difficile’, quindi ho solo fatto finta di essere ...