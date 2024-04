Amici spoiler - chi è stata eliminata tra Sofia e Martina | segnalazione

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 26 aprile 2024) Nella sesta puntata del Serale di23, registrata nella giornata di ieri e pronta per la messa in onda di sabato 27 aprile 2024, sono emerse grandi tensioni e una svolta significativa. Secondo le anticipazioni fornite da TvPerTutti.it sul Serale,sono al ballottaggio finale e una di loro rischia l'eliminazione. Al ballottaggio con loro anche Holden, il cantante di "Nuvole", che è riuscito a salvarsi grazie al voto dei giudici Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè, Michele Bravi. La situazione è diventata particolarmente intensa quandoGiovannini eCagnetti hanno dovuto affrontarsi in un ultimo ballottaggio per determinare chi sarebbe stato l'eliminato definitivo della serata. Sebbene l'annuncio ufficiale avverrà solo al termine della puntata, Novella2000 ha ricevuto ...