Anticipazioni serale Amici - tutti gli spoiler del 27 aprile | eliminati e ospiti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024) Mancano poche puntate all’ultima deldi– la finale andrà in onda in diretta sabato 18 maggio su Canale 5 – e la sesta puntata, quella registrata giovedì 25e in onda sabato 27dà conto di un’altra eliminazione eccellente. Dopo il cantante Ayle, i ballerini Kumo, Giovanni, Nicholas, Lucia, la cantante Lil Jolie e la ballerina Gaia, eliminata nell’ultima puntata dela causa dell’eliminazione della sua sostituto Aurora, ecco una nuova eliminazione. Cosa è successo nella sesto puntata deldidi sabato 27? Le squadre GliEliminato Le squadre L’unica squadra a non aver ancora dovuto dire addio a nessun concorrente è fino a questa puntata quella ...