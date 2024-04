Amici 23 anticipazioni sesta puntata Serale del 27 aprile | news e spoiler

(Di giovedì 25 aprile 2024) Andiamo a vedere tutto ciò che accade secondo lenelladeldi23 in onda il 27L'articolo proviene da Novella 2000.

Oggi pomeriggio negli studi Elios di Roma è stata registrata la sesta puntata del serale di Amici 23. A differenza della settimana scorsa (che ha visto anche l’uscita di Lil Jolie), questa volta c’è stato un solo Eliminato . Ovviamente questo articolo contiene spoiler, quindi se non volete leggere ... Continua a leggere>>

Le Anticipazioni della sesta puntata del Serale di Amici 23 in programma per sabato 27 aprile , in prima serata su Canale5, registrata oggi. Chi finisce al ballottaggio finale e gli ospiti : attenzione spoiler.Continua a leggere Continua a leggere>>

E’ appena terminata la registrazione della sesta puntata del serale di Amici di Maria de Filippi. A quanto apprendiamo dalla pagina GossipTv per quanto riguarda le Anticipazioni : Al ballottaggio per l’eliminazione : Sofia e Martina L'articolo Anticipazioni Amici 23, sesta puntata del serale : ... Continua a leggere>>

anticipazioni Serale amici: gli allievi al ballottaggio finale e gli ospiti della puntata del 27 aprile - Le anticipazioni della sesta puntata del Serale di amici 23 in programma per sabato 27 aprile, in prima serata su Canale5, registrata oggi ...

Continua a leggere>>

anticipazioni sesto serale di amici 23: un’altra eliminazione importante - anticipazioni sesto serale di amici 23: un'altra eliminazione importante. Sabato notte scopriremo chi delle due ...

Continua a leggere>>

anticipazioni serale amici, tutti gli spoiler del 27 aprile: eliminati e ospiti - Mancano poche puntate all’ultima del Serale di amici – la finale andrà in onda in diretta sabato 18 maggio su Canale 5 – e la sesta puntata, quella registrata giovedì 25 aprile e in onda sabato 27 ...

Continua a leggere>>