Pil e inflazione Usa preoccupano le Borse - Milano chiude a -1% A Wall Street affonda Meta a -13%

(Di giovedì 25 aprile 2024) L’attenzione degli investitori continua a essere rivolta anche alla stagione delle trimestrali, ormai entrata nel vivo: St ha reso noto un utile in calo del 50,9% a 513 milioni. Spread in lieve calo, rendimento BTp appena sotto il 4 per cento

Roma, 11 apr. (askanews) – La Banca centrale europea ha confermato come da attese i tassi di interesse ufficiali per l'area euro, ma ha contestualmente lanciato un nuovo esplicito segnale sul suo orientamento a operare un taglio a breve termine. Se l' inflazione continuerà a convergere

22.20 "Da ottobre l' inflazione è scesa fino al 2,4% a marzo, secondo Eurostat, e ci aspettiamo che continuerà questa traiettoria nel prossimo trimestre". Così il commissario Ue all'Economia Gentiloni , al termine dell'Eurogruppo. "E' una buona notizia per le nostre famiglie e per il rafforzamento

Wall Street: apre in deciso calo (S&P -1,3%) dopo Pil deludente e inflazione in crescita (RCO) - ***Wall Street: apre in deciso calo (S&P -1,3%) dopo Pil deludente e inflazione in crescita (RCO).

Pil e inflazione Usa gelano i mercati Torna lo spettro della stagflazione, rendimento del Btp al 4% - Tra i titoli in evidenza il tonfo di Meta dopo i conti: -11% al Nasdaq. I ricavi sono saliti ma pesano i costi per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale

Pil Usa inizia davvero a rallentare - Nuovi dati Usa passati al setaccio dai mercati: cosa hanno svelato Pil trimestrale e un indicatore chiave dell'inflazione I riflettori sono tutti puntati sull'impatto per i taglia tassi Fed.

