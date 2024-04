Weinstein - l’ex produttore cinematografico accusato di reati sessual - ha subito un processo ingiusto e la Corte Suprema di New York gli revoca la condanna a 23 anni

(Di giovedì 25 aprile 2024) Si conclude con un colpo di scena ildi appello, peri, a carico delmagnate del cinema caduto in disgrazia Harvey. Ladello Stato di Newhato laa 23di carcere, emessa neldi primo grado che si è concluso a febbraio 2020, nei confronti deldi Hollywood. Secondo la più altadella città, il giudice di primo grado ha commesso un errore chiamando a deporre donne le cui accuse non erano parte delle incriminazioni nei confronti delmagnate. Il 72enneera ...

