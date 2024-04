Volley - finale promozione Serie A2 femminile | Talmassons FVG vince gara 2 ed e vola in A1

(Di giovedì 25 aprile 2024) La CdaFVG ha vinto anche2 delladellaA2di pallavolo e ha centrato il pass per la massima categoria. Per il club, nato nel 1991, è la primainA1 dopo una lunga militanza in B1 e A2. Dopo il successo in1 per 3-0, le friulane, al Palazzetto di Latisana, si sono imposte nuovamente senza cedere un set alle lombarde della Futura Giovani Busto Arsizio con i parziali odierni di 31-29 25-20 25-17. SportFace.

Volley Femminile: festa a Latisana, Talmassons conquista l'A1 - Battendo nettamente 3-0 (31-29, 25-20, 25-17) la Futura le friulane, solo quarte in Pool promozione, conquistano lo storico traguardo per la prima volta nella storia del club, ribaltando i pronostici ...

Continua a leggere>>

Volley Femminile: Talmassons festeggia la promozione in A1 - Con il successo di oggi per 3-0 (31-29, 25-20, 25-17) sulla Futura, davanti al pubblico di Latisana la squadra di Barbieri, solo quarta nella Pool promozione, ribalta i pronostici e raggiunge Perugia ...

Continua a leggere>>

Pallavolo Play off A2F – Talmassons storica prima promozione in serie A1 di tutta una regione - La CDA Talmassons FVG completa l’impresa contro Busto Arsizio in un Palazzetto dello Sport di Latisana sold out e conquista una storica promozione in serie A1. Leonardo Barbieri replica lo starting si ...

Continua a leggere>>