Serie B - il Como mette un altro mattoncino verso la promozione | risultati e classifica

(Di sabato 20 aprile 2024) Si è conclusa la 34ª giornata del campionato diB ed ilcontinua la marcia inarrestabilela. La squadra della coppia Roberts-Fabregas si è imposta anche sul campo della Feralpisalò con la doppietta di Cutrone ed i gol di Barba, Strefezza e Braunoder. Il Parma strappa un punto importante sul campo del Palermo. Vittoria in rimonta del Venezia sul campo del Lecco. Il Catanzaro ferma (forse definitivamente) la corsa della Cremonesela. In zona retrocessione colpaccio del Cosenza (0-4 alla Reggiana). Pareggi in Ascoli-Modena, Bari-Pisa, Brescia-Ternana, Spezia-Sampdoria. IPalermo-Parma 0-0 Reggiana-Cosenza 0-4 Ascoli-Modena 0-0 Bari-Pisa 1-1 Brescia-Ternana 0-0 Feralpisalò-2-5 Catanzaro-Cremonese ...

Le Formazioni ufficiali di Feralpisalò-Como , match valevole per la trentaquattresima giornata di Serie B 2023 / 2024 . La promozione in Serie A non è un sogno per Strefezza e compagni, che a cinque ... (sportface)

Hanno giocato quattro partite alle ore 14:00 di Serie B: tre sono terminate in parità, il Como invece ha vinto in scioltezza Finiscono le partite delle 14:00 in Serie B, arrivata con oggi alla ... (calcionews24)

Serie B: pari nel derby ligure Spezia-Sampdoria. Il Venezia espugna Lecco e continua a sognare la A. Risultati finali e classifica aggiornata - Terminano i match della 34^ giornata del campionato di Serie B iniziate alle ore 16.15.ilovepalermocalcio

Como, doppietta di Cutrone e Parma a -3. Il Bari non guarisce: sofferto pari in casa col Pisa - Nelle prime quattro gare in programma i lariani mettono al sicuro il secondo posto battendo 5-2 la Feralpisalò. Per i pugliesi 1-1 su rigore. 0-0 fra Ascoli e Modena e Brescia e Ternana. Alle 16.15 in ...gazzetta

Como inarrestabile: 5 gol alla Feralpisalò e Parma a -3. Bari-Pisa, è 1-1 - Trentaquattresimo turno di Serie B: la squadra di Roberts e Fabregas si avvicina ai gialloblù di Pecchia e consolida il secondo posto ...tuttosport