Virtus Imola e Zappi - le strade si dividono Il club guarda a Garelli per la panchina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024) Allenatori, giocatori efanno un po’ di strada insieme, poi si salutano. Dopo l’incontro di ieri mattina, se non ci saranno clamorosi colpi di scena, coach Mauronon siederà più sulladellanella prossima stagione. I percorsi die gialloneri saranno diversi dopo una parte di campionato passata insieme, l’allenatore era subentrato a Marco Regazzi il 28 novembre con la V imolese nella parte bassa della graduatoria. Nella gestionenon sono mancate le difficoltà, è però arrivata una salvezza con cinque turni d’anticipo con Aglio e compagni che hanno avuto la possibilità concreta di potersi qualificare per i play off. Il grande sogno però è sfumato. Sarebbe stata la classica ciliegina sulla torta per una squadra che sul campo si era guadagnata la ...