Virtus | terzo stop Zappi ringrazia i suoi | | Hanno dato tutto»

(Di martedì 9 aprile 2024) Per commentare la gara frae Mestre, bisogna partire dalla fine quando i gialloneri sono usciti fra gli applausi nonostante la terza sconfitta consecutiva. Un segnale chiaro e forte di come gli uomini di Mauro(foto) abbianoquello che avevano. Senza Barattini, e con Masciarelli, Chiapelli e Magagnoli debilitati dalla febbre; nonostantei tre influenzatiinfilato 42 dei 74 punti totali segnati dalla V imolese: "In primo luogo dico che vannoti i miei giocatori – racconta Mauro– perché Masciarelli aveva 39 di febbre la mattina della partita, Chiappelli 38, mentre Magagnoli 37 ma arriva da due giorni con la stessa temperatura di Masciarelli. Tutti e treun ...

Si complica il cammino europeo della Virtus Bologna . Terza sconfitta consecutiva in Eurolega per la squadra di Banchi, che cade malamente sul campo dello Zalgiris Kaunas per 96-81. Un ko che lascia ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 68-46 Rimbalzo e semi-gancio di Ante Zizic: la Virtus Bologna accenna una timida reazione! 68-44 Altro canestro di Devon Hall per il nuovo +24 ... (oasport)

Pescara Virtus Entella 91', Plizzari: “Subiamo meno ma se guardo la classifica mi girano un po’…” - Alessandro Plizzari ha chiuso di nuovo la porta: seconda gara senza prendere gol nella gestione Cascione. Ma il Pescara è settimo e il portiere non è contento.rete8

Basket, la Virtus Bologna esce dalla crisi e sbanca Venezia. Brescia mantiene il primato - Le Vu Nere sbancano il Taliercio, rifilando una lezione di basket a Venezia. Milano vince in rimonta contro Trento. Brescia batte Tortona e si conferma in testa alla classifica ...ilgiornale

Serie B - La Virtus Padova crolla all'overtime, Taranto torna alla vittoria - Una vittoria voluta, sognata, agognata ma soprattutto meritata. Per la partita in se per se, per la stagione, per i sacrifici, di tutti, dalla società allo staff tecnico fino alla ...pianetabasket