Virtus Imola Zappi | Sono deluso Chiudiamo in bellezza»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Quattro sconfitte consecutive hanno infranto i sogni della. Dopo aver conquistato la salvezza, la squadra giallonera non è più riuscita a fare risultato e questo ha impedito di mettere la ciliegina sulla torta a una stagione di bassi iniziali e alti nella seconda metà. Manca una partita alla fine della regular season, e che partita trattandosi del derby con i cugini dell’Andrea Costa. L’ultima sconfitta con Padova è una ferita aperta: "Per quanto abbia sempre sottolineato gli aspetti morali dei miei giocatori – commenta coach– torno a casa da Padova molto. Abbiamo messo in campo una prestazione non adeguata, tutti dobbiamo dimostrare voglia per finire la stagione in modo adeguato. Ho esaltato spesso i miei uomini davanti a tutti, di fronte alle sconfitte il primo che ci metta la facciaio ...