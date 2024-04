Vince McMahon potrebbe non essere punito per i gravi reati di cui è accusato?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 25 aprile 2024) Una causa intentata dall’ex dipendente della WWE Janel Grant hadi alcunimolto, tra cui violenza sessuale e persino accuse di traffico di persone. Probabilmente ci vorrà ancora molto tempo prima che il caso si risolva in un modo o nell’altro, ma questa settimana i rappresentanti di entrambe le parti si sono scambiati colpi significativi. Martedì scorsoha presentato un memorandum per chiedere l’arbitrato e, dopo la risposta di Grant, i rappresentanti dihanno replicato nuovamente. Botta e risposta In un’e-mail inviata a TheSportster, l’avvocato diha affermato che la Grant sta cercando di mettere a tacere l’ex presidente della WWE: “La querelante non aveva il diritto di portare ...