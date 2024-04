Verso Napoli-Roma - svelata la squadra arbitrale | precedenti positivi

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 25 aprile 2024)andrà in scena domenica alle ore 18:00. L’AIA ha svelato l’arbitro che dirigerà la sfida allo stadio Diego Armando Maradona. Ilsi prepara al prossimo impegno contro la. Il match è in programma domenica 28 aprile alle ore 18:00. La partita andrà in scena allo stadio Diego Armando Maradona, il quale sarò colmo di tifosi azzurri che proveranno ad incitare lain una delle ultimissime uscite casalinghe. I ragazzi di Calzona, dopo la sconfitta di Empoli, hanno l’assoluta necessità di centrare la vittoria per continuare a tenere accese le speranze legate alla Champions. L’obiettivo appara molto difficile da raggiungere, ma i Campioni d’Italia uscenti proveranno a regalare una gioia ai propri sostenitori in una stagione piena di difficoltà. D’altra parte, ci saranno i ...