Inter-Torino verso lo spostamento a domenica | sfilata col pullman dopo la partita

Inter-Torino è la prossima partita di Serie A e dovrebbe, a questo punto il condizionale è d’obbligo, giocarsi sabato alle ore 15. Ma c’è la possibilità di modificare la data, perché si sta valutando qualcosa di diverso. SI cambia ? – Inter-Torino sarà la prima di cinque feste scudetto in campo. Cinque feste scudetto memorabili, peraltro. La partita, da sabato, è in calendario sabato alle ore 15 al Meazza. Questa era la data “principale”, scelta ... (inter-news)

Gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato italiano Serie A 2023/2024. I nerazzurri vogliono festeggiare il titolo conquistato davanti al proprio pubblico, mentre i granata sperano ancora nella qualificazione europea. Inter vs Torino si giocherà sabato 27 aprile 2024 alle ore 15 presso lo stadio Meazza Inter VS Torino: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I nerazzurri possono finalmente festeggiare per il ventesimo titolo giunto ... (sport.periodicodaily)