Scudetto - verso il rinvio di Inter-Torino per rendere il pullman scoperto domenica pomeriggio

(Di martedì 23 aprile 2024) Migliora il bilancio dell’: rafforzato da sponsorizzazioni, diritti tv e trasferimenti Nella stagione 2023-2024 l’è pronta a fare passi da gigante nel ridurre le perdite rispetto all’anno precedente. Nonostante i minori ricavi dalla Champions League a causa dell’eliminazione agli ottavi, dopo aver raggiunto la finale l’anno prima, il club è sulla buona strada per migliorare la propria situazione finanziaria. Diritti televisivi e sponsorizzazioni in aumento Un fattore chiave alla base di questo miglioramento è l’aumento previsto del fatturato, in particolare dei diritti televisivi. Si prevede che l’incasserà dai diritti televisivi circa 100 milioni di euro, in notevole aumento rispetto agli 87 milioni di euro registrati l’anno precedente. Inoltre, le sponsorizzazioni hanno registrato un aumento significativo, ...