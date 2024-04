Usa - ' non ci sarà mai uno Stato palestinese con Hamas'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024) "Non cimai unocon". Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, in un briefing a bordo dell'Air Force One. "Gli Stati Uniti sostengono una soluzione a due Stati affinché questo avvenga ci vuole una leadership da entrambe le parti che garantisca la pace", ha aggiunto.