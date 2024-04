Tumore irreversibile a 5 anni - chiusa la raccolta fondi per la piccola Sara | L’obiettivo è stato raggiunto

Quasi centomila euro raccolti in pochi giorni per esaudire tutti i desideri di Sara, la bambina di 5 anni di Faenza affetta da un neuroblastoma al quarto stadio per la quale sono state sospese le... (corriereadriatico)

Sara è una bambina di 5 anni di Faenza, affetta da un grave neuroblastoma al quarto stadio per il quale i medici hanno deciso di sospendere le cure, visto che il suo tumore è irreversibile. Per aiutare la piccola e la sua famiglia si è appena Chiusa una raccolta fondi che in pochi giorni ha fruttato 100mila euro da spendere per esaudire tutti i desideri di Sara.Leggi anche: Paola Perego: “Ecco come ho scoperto il tumore all’inizio della sua ... (thesocialpost)