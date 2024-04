Il Napoli che è stato - che è e che sarà…

(Di lunedì 22 aprile 2024) Questo…Di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna di Repubblica. “Almanca una guida sicura. Gli stracci volati in Toscana spiegano con il senno di poi pure il fallimento dei tre tecnici che si sono avvicendati in panchina. Garcia, Mazzarri e Calzona non sono riusciti nell’impresa di colmare il vuoto lasciato da Luciano Spalletti (e Cristiano Giuntoli)”. Ilha perso… La squadra ha perso i suoi unici riferimenti, non ha riconosciuto come tali i nuovi allenatori ed è andata in tilt, pagando dazio anche alla mancata crescita dei nuovi leader, come Di Lorenzo, Anguissa, Osimhen e Kvaratskhelia. Alcuni di loro non hanno peccato di personalità, altri ci sono stati poco o si sono concentrati sui loro interessi personali”. E il prossimo direttore sportivo del… Di seguito ...

A Napoli regna l’insoddisfazione per un progetto che non c’è più. Lo scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo. L’immagine di capitan Di Lorenzo che lascia il settore ospiti dopo il ...

Il Napoli prepara la rivoluzione in estate e De Laurentiis dichiara tutti sul mercato: il patron non vuole più alibi per i giocatori. La stagione del Napoli si avvia verso una conclusione ...

l’elenco completo dei musei e dei parchi archeologici aperti a Napoli il 25 aprile , in occasione della Festa della Liberazione. Il 25 aprile , in occasione della Festa della Liberazione, i musei e i ...

La Juve ntus non si accontenta di aver soffiato Giuntoli al Napoli e punta anche il medico sociale Raffaele Canonico con un’offerta allettante per il suo staff. L’aria di smobilitazione attorno al ...

Napoli, Renato Zero in concerto: doppia data a Piazza Plebiscito il 21 e 22 giugno - Archiviati i 14 sold out di marzo a Firenze e a Roma, e mentre manca sempre meno ai concerti estivi, Renato Zero pensa già ad un grande autunno in musica.ilmattino

Isola, le anticipazioni: in quattro in nomination, chi verrà eliminato Il ritiro di Peppe Di Napoli e la fame che sale - La quinta puntata dell'Isola dei Famosi, in onda lunedì 22 aprile su canale 5, ha vari ingredienti per rivelarsi interessante. La conduttrice Vladimir Luxuria deve ...leggo

Trento, nel blitz di Napoli il miglior Biligha della stagione (20 punti) - Miglior prestazione in stagione per Paul Biligha che chiude la gara di Napoli con 20 punti in 25 minuti, fermandosi a tre punti dal suo "career high" ...sportmediaset.mediaset