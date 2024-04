Traffico Roma del 25-04-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 25 aprile 2024) Luceverdetrovati dalla redazione non molto ilregistrato al momento sulla rete viaria cittadina pochi gli spostamenti anche sul grande raccordo anulare e fino alle ore 8 tra Casal Bertone Portonaccio in corso un corteo per il 79 esimo anniversario dalla Liberazione nazifascista deviazione o limitazione per diverse linee del trasporto pubblico mentre le Rione San Saba in corso da tre giorni del Gran Premio ciclistico della Liberazione con le chiusure di diverse strade tra cui viale Giotto viale Guido Baccelli ed un breve tratto di viale delle Terme di Caracalla anche in questo caso deviazioni per le linee del trasporto pubblico in serata a partire dalle ore 19 parziale chiusura interesseranno la zona di Porta San Paolo e la piramide devi le linee del trasporto pubblico e comunque per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare ...