Traffico Roma del 25-04-2024 ore 16 | 30

(Di giovedì 25 aprile 2024) LuceverdeBentrovati dalla redazione situazionesenza particolari problemi lungo la rete viaria della città metropolitana difatta eccezione per le zone centrali della capitale ma impedimenti oggi come ogni 25 di aprile l’Italia celebra l’anniversario della Liberazione con diverse iniziative afino alle 18 o corteo nella zona tra Casal Bertone Portonaccio deviazioni o limitazioni per diverse linee del trasporto pubblico mentre nel rione San Saba in corso da tre giorni del Gran Premio ciclistico della Liberazione con le chiusure di diverse strade tra cui viale Giotto viale Guido Baccelli e di un breve tratto di viale delle Terme di Caracalla anche questo caso deviazione per le linee del trasporto pubblico in serata a partire dalle ore 19 parziale chiusura interesseranno la zona di Porta San Paolo ...