Traffico Roma del 25-04-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 25 aprile 2024) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani Carso ilalmeno in queste ore su strade ed autostrade della capitale oggi 25 Aprile Festa della Liberazione dal nazifascismo diverse le iniziative afino alle 18 corteo nella zona tra Casal Bertone e Portonaccio deviazioni e limitazioni per diverse del trasporto pubblico mentre nel rione San Saba in corso la tre giorni del Gran Premio ciclistico della Liberazione con chiusure di diverse strade tra cui viale Giotto viale Guido Baccelli e di un breve tratto di viale delle Terme di Caracalla anche in questo caso deviazioni per le linee del trasporto pubblico in serata a partire dalle 19 parziale chiusura interesseranno la zona di Porta San Paolo è la piramide sul monumento di caio cestio saranno proiettati alcuni film di carattere storico sulla ...