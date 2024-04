Tank ammassati al valico di Rafah | tutto pronto per l' attacco finale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024) Il gabinetto di guerra israeliano si è riunito, a porte chiuse, per discutere i passi da seguire prima della prevista invasione terrestre di, nel Sud della Striscia di Gaza; e intanto l'esercito ha mobilitato decine di carri armati nella zona al confine con l'enclave palestinese. L'esercito israeliano ha concentrato una trentina di carri armati e veicoli blindati lungo il confine con il Sud di Gaza, alcuni trasportati oggi da camion; uno schieramento che sono forse i preparativi per la presa di. Il premier Benjamin Netanyahu ha approvato i piani per l'operazione di terra, ha riferito l'emittente nazionale, la Israel Broadcasting Corporation, ma finora non ha dato all'esercito il via libera per muoversi. Secondo il media israeliano Wala, nella riunione di gabinetto si è discusso anche della questione dei 133 ostaggi rimasti nella Striscia e ...