Sport in tv oggi giovedì 25 aprile | programma e orari di tutti gli eventi

oggi giovedì 25 aprile ci aspetta una giornata ricca di Sport . Da non perdere gli Europei di canottaggio, gli Europei di judo e gli Europei di ginnastica artistica maschile. Da seguire con grande attenzione il Masters 1000 e il WTA 1000 di Madrid ...

oggi giovedì 25 aprile ci aspetta una giornata ricca di Sport . Da non perdere gli Europei di canottaggio, gli Europei di judo e gli Europei di ginnastica artistica maschile. Da seguire con grande attenzione il Masters 1000 e il WTA 1000 di Madrid ...

Il programma e il palinsesto completo dello Sport in tv per la giornata di giovedì 18 aprile 2024. Giornata di grande calcio europeo, con il ritorno dei quarti di finale di Europa e Conference League. Atalanta e Fiorentina, così come Milan e Roma ...