Sport in tv oggi giovedì 18 aprile | programma e orari di tutti gli eventi

(Di giovedì 18 aprile 2024) Ile il palinsesto completo delloin tv per la giornata di182024. Giornata di grande calcio europeo, con il ritorno dei quarti di finale di Europa e Conference League. Atalanta e Fiorentina, così come Milan e Roma che si affronteranno all’Olimpico, proveranno a raggiungere il penultimo atto. Incontri di ottavi di finale per i tornei di tennis della settimana tra circuito Atp e Wta. Nel pomeriggio il ciclismo, in serata il volley con la finale Scudetto. Di seguito ecco lazione odierna nelle comode grafiche diface.Face.

