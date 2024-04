Softball - Serie A1 | Bollate domina nella quarta giornat - Saronno batte Caronno nel derby

(Di sabato 20 aprile 2024) Tre le partite giocate oggi inA1 di, con la quinta, quella tra Thunders e Pianoro, in scena domani. C’è anche il riposo per Forlì, che dunque stavolta osserva solo da lontano la situazione. Trae Parma la situazione è inevitabilmente nettamente a favore dell’MKF: 8-1 e 7-0 nelle due gare odierne. La prima vede in gran forma soprattutto Elisa Cecchetti e Bigatton, mentreseconda la Pubbliservice riesce a creare in attaccoseconda e terza ripresa, senza però concretizzare. L’ingresso di Alice Nicolini diventa il punto di svolta.vince all’extra inning il recupero contro Collecchio inA1 Traparticolarmente aspro, ma ...

Secondo confronto casalingo per l’ Italposa Softball Forlì, e seconda parmigiana: dopo l’Old Parma, infatti, il calendario riserva alle bianconere l’altra squadra della Valditaro, il Bertazzoni ... (sport.quotidiano)

giornata a suo modo storica, la terza di Serie A1 2024 per quel che concerne il Softball . nella doppia sfida (vinta 9-1 e 11-0 con manifesta alla quinta ripresa, per la cronaca) dall’MKF Bollate ... (oasport)

Caronno la spunta all’extra inning . Le Rheavendros hanno infatti vinto il match contro Collecchio per 4-3 nel recupero del primo turno valido per la Serie A1 2024 di Softball . La disputa si era ... (oasport)

Softball A1: all’Inox Team Saronno il bel derby con la Rheavendors Caronno - SARONNO - Sabato, tardo pomeriggio per gara 1 e sera (gelida) per gara 2: il diamante saronnese di via De Sanctis è stato al centro dei riflettori della ...ilsaronno

Derby di Softball, in tribuna a tifare anche i giocatori del Fbc Saronno - SARONNO - Tanto pubblico al diamante di via De Sanctis, questo pomeriggio, per l’atteso derby del quarto turno nella Serie A1 di Softball, inizia alle 17 ...ilsaronno

Softball A1: Collecchio e Old Parma alla ricerca di una vittoria scacciacrisi - Quarta giornata del campionato di Serie A1 Softball. Le due compagini di Parma sono chiamate a risollevarsi. Duello testa-coda invece quello di scena a Bollate, dove la MKF (6-0) ospite il Pubbliservi ...lungoparma