Softball serie A1 - le emiliane sono dietro di una sola vittoria Forl - inizia il tour de force delle trasferte

(Di mercoledì 24 aprile 2024) L’Italposaì, dopo il turno di riposo, riprende il campionato di rincorsa: all’orizzonte, infatti, citrein sette giorni. La prima già nella tarda mattinata di domani a Pianoro con la MiaOffice Blue Girls Bologna (gara1 alle 13, gara2 alle 14.30). Dopo essere rimasta alla finestra nello scorso fine settimana, le romagnole affrontano il primo di tre viaggi consecutivi nello spazio di sette giorni: dopo le Blue Girls, infatti, sabato 27 si andrà a Caronno, per concludere mercoledì 1° maggio a Castelfranco Veneto. A reggere la fiaccola della palla soffice bolognese, dopo la rinuncia estiva della Fortitudo (che ha lasciato anche il campionato ‘monco’) è il solo Pianoro, che da diverse stagioni prova a inserirsi nell’élite delnazionale ma, un po’ per sfortuna e un po’ ...

