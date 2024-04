Sinner dà buca | è ufficiale - non ci sarà

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 25 aprile 2024), decisione presa, indietro non si torna. Il tennista altoatesino ha deciso di dare forfait: ecco perché. Sesto Pusteria, estate 2015. Un giovanissimo Janniksta per prendere la decisione più importante della sua vita. Quella che lo porterà, col senno di poi, a calcare i palcoscenici più prestigiosi del tennis. E ad esserne, soprattutto, protagonista indiscusso. Una decisione che facile non fu ma che, quello è poco ma sicuro, ha cambiato per sempre il suo futuro. Jannik(LaPresse) – ilveggente.itFu allora che si trasferì a Bordighera, alla corte dell’allenatore che lo ha “prelevato” dalle montagne in cui era cresciuto e che lo ha forgiato, facendo di esso un campione senza uguali. Non è più Riccardo Piatti, oggi, ad allenarlo, ma questo non significa che il tennista altoatesino abbia dimenticato ciò che il tecnico ...