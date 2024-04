Russia | arrestate Kasparov -è terrorista

(Di giovedì 25 aprile 2024) 4.30 Un tribunale russo ha emesso un ordine di arresto per il campione mondiale di scacchi e co-fondatore del FreeForum (Frf), Garry, insieme a diversi altri attivisti, con l'accusa di creare una "comunità terroristica", di finanziare il terrorismo. Lo riportano media russi e ucraini.è fuggito dallanel 2013 e ora è a New York. Arrestati anche l'attivista Yevgeniya Chirikova, l'ex direttore esecutivo del movimento di solidarietà russo Ivan Tyutrin e l'ex deputato Gennady Gudkov.

A Mosca i giornalisti continuano a finire arrestati se parlano di guerra. Roman Ivanov è stato condannato a sette anni di reclusione a causa di alcuni post critici sul conflitto in Ucraina. In uno dei contenuti pubblicati, Ivanov aveva chiesto ...

