Il Senato ha dato il via libera con 79 voti a favore e 18 contrari ai tanto attesi aiuti, non solo militari, destinati a Ucraina e Israele. Il pacchetto di 95 miliardi comprende dotazioni anche per Taiwan e un ultimatum a TikTok

russia, arrestato in contumacia il campione di scacchi Kasparov - Il tribunale cittadino di Syktyvkar in russia ha arrestato in contumacia il campione mondiale di scacchi e cofondatore del Free russia Forum (Frf), Garry Kasparov, insieme a diversi altri attivisti, c ...ansa

Se il presidente americano usa la parola “tiranno” - Il capo della Casa Bianca promette di ribaltare il corso della guerra e rilancia lo scontro di «civiltà». Al Cremlino tornano le purghe e scatta la corsa ...ilsecoloxix

Guerra Ucraina, Pentagono: 1 miliardo di dollari di nuove armi a Kiev. LIVE - Una Corte moscovita ha tramutato oggi in arresto il fermo del vice ministro della Difesa Timur Ivanov, accusato di corruzione. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti. Il capo della Chiesa ortodossa russa ...tg24.sky