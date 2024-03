Russia | giornalista condannato a 7 anni per critiche alla guerra La star degli scacchi Kasparov inserito nella lista dei terroristi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) A Mosca i giornalisti continuano a finire arrestati se parlano di. Roman Ivanov è statoa settedi reclusione a causa di alcuni post critici sul conflitto in Ucraina. In uno dei contenuti pubblicati, Ivanov aveva chiesto perdono alle vittime ucraine morte a causa dell’invasione russa. Ma la mannaia della repressione contro gli oppositori non colpisce solo reporter e giornalisti. L’ex campione del mondo diGarry, che risiede all’estero, è statodalle autorità di Moscadei “ed estremisti”.è daun dissidente e oppositore del Cremlino, che lo ha precedentemente catalogato come ‘agente straniero’. ...