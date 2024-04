Arrestato il vice ministro - sospeso il sacerdote di Navalny | grandi purghe in Russia

Timur Ivanov è stato fermato per avere intascato una tangente. A riferirlo è stato il comitato investigativo russo. Le accuse riguardavano alcuni progetti di riedificazione edilizia nei territori ucraini occupati dalla Russia . Rischia fino a 15 anni di carcere. Contro di lui aveva puntato il dito ... (fanpage)

Il Senato ha dato il via libera con 79 voti a favore e 18 contrari ai tanto attesi aiuti, non solo militari, destinati a Ucraina e Israele. Il pacchetto di 95 miliardi comprende dotazioni anche per Taiwan e un ultimatum a TikTok (ilsole24ore)