Guerra ultime notizie Dagli Usa 95 miliardi a Ucraina e Israele Russia - arrestato viceministro Difesa

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il Senato ha dato il via libera con 79 voti a favore e 18 contrari ai tanto attesi aiuti, non solo militari, destinati a. Il pacchetto di 95comprende dotazioni anche per Taiwan e un ultimatum a TikTok

Roma, 24 aprile 2024 – Approvato dal Congresso americano un enorme pacchetto di aiuti militari ed economici per l’Ucraina: 61 miliardi di dollari, risultato di negoziati estremamente tesi e laboriosi. “Firmerò questo disegno di legge domani (oggi in Italia), gli Usa inizieranno ad inviare armi e ... (quotidiano)

Roma, 24 apr. (askanews) – Il Congresso americano ha adottato un gigantesco pacchetto di aiuti militari ed economici per l’ Ucraina , pari a 61 miliardi di dollari , risultato di mesi di negoziati estremamente tesi e laboriosi. Il piano di aiuti approvato, per complessivi 95 miliardi di dollari , ... (ildenaro)

Guerra, via libera del Congresso Usa a pacchetto di aiuti per l'ucraina e Israele. Biden: «Armi già da questa settimana» - Il Senato americano ha approvato un pacchetto da 95 miliardi di dollari, a lungo ritardato, con ampio sostegno bipartisan, per inviare aiuti a ucraina, Israele e Taiwan. Il voto finale è stato 79-18.ilmattino

L’importanza degli aiuti americani per l’ucraina - I fondi approvati dal Congresso statunitense dopo mesi di negoziati servono a mandare nuove armi ed evitare la bancarotta dello stato ucraino: è difficile però dire quanto influiranno sull'esito della ...ilpost

Congresso Usa approva nuovi aiuti per l’ucraina. Fondi anche per Israele e Taiwan - Dopo mesi di stallo nei negoziati il Congresso americano ha adottato un gigantesco pacchetto di aiuti militari ed economici per l'ucraina. Il piano - che ...ecovicentino