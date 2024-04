Roma - le pagelle di CM | decide Cristante a tempo scaduto

Al Bluenergy Stadium, il match valido per la 32° giornata di Serie A 2023/2024 tra Udinese e Roma: le Pagelle I TOP, i FLOP e i voti ai protagonisti del match valido per la giornata di Serie A 2023/24: Pagelle Udinese-Roma . voti In casa Udinese c’è da sottolineare la grande prestazione di Pereyra: ... Continua a leggere>>

Le Pagelle di Udinese-Roma 1-2 con i voti ai protagonisti e il tabellino della prosecuzione e recupero della trentaduesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . I friulani e i giallorossi hanno 19 minuti più recupero per provare a vincerla: si riparte dopo la sospensione di dieci giorni fa per il malore ... Continua a leggere>>

La Roma cade per 3-1 sotto i gol del Bologna guidato da Thiago Motta. Una prestazione non all’altezza, poche le occasioni create e in più non sfruttate a dovere. Gli uomini di De Rossi soffrono il gioco dei Bolognesi, arrivando molto spesso al limite dell’area di rigore avversaria senza sapere ...

Continua a leggere>>