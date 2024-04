Pagelle Udinese-Roma 1-2 - voti e tabellino prosecuzione Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 aprile 2024) Ledi1-2 con iai protagonisti e ildellae recupero della trentaduesima giornata di. I friulani e i giallorossi hanno 19 minuti più recupero per provare a vincerla: si riparte dopo la sospensione di dieci giorni fa per il malore occorso a Ndicka, si riparte dall’1-1 ed entrambe cercano punti per evitare di compromettere la corsa al rispettivo obiettivo, salvezza e Champions. Un’occasione per parte con Lucca e Azmoun, poi il clamoroso colpo di testa di Cristante sugli sviluppi di un corner al 94? che vale la vittoria giallorossa, importantissima e sofferta. Di seguito ecco ledella sfida. GLI HIGHLIGHTS(3-5-1-1): Okoye ...