Roma - De Rossi eguaglia Mourinho | 29 punt - ma con sette partite in meno

(Di giovedì 25 aprile 2024) Con la vittoria esterna contro l’Udinese nel recupero della 32esima giornata, Daniele Dehato il numero dii ottenuti da Josènella prima parte di stagione. La cosa che più salta all’occhio però è che il tecnico italiano ha impiegatoturni indell’ex allenatore giallorosso. Lo ‘Special One‘ infatti ha ottenuto 29i in 20con una media di 1,45i a partita. Deinvece i 29i li ha ottenuti in sole, si fa per dire, 13con la media che si attesta a 2,23. Un incremento notevole che quindi sottolinea tutto il lavoro fin qui svolto dalla bandieranista, che ha saputo compattare il gruppo e tirare ...

2024-04-19 12:00:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com : Cinque semifinali europee in sei anni raggiunte passando attraverso due proprietà diverse, quattro allenatori e svariati dirigenti. È quindi la Roma come club a essere diventata ... Continua a leggere>>

La rincorsa di De rossi: eguagliati in 13 partite i punti di mourinho - Dal suo arrivo sono 29 punti per DDR, gli stessi del portoghese nelle precedenti 20. Il tecnico: "Non cerco paragoni, i ragazzi sarebbero usciti dalle difficoltà anche senza di me" ...

Continua a leggere>>

De rossi sul calendario: "Negato un aiuto per la sfida col Bayer. Cosa mai vista" - Il tecnico della Roma dopo la vittoria a Udine: "L'abbiamo cercata e la fortuna ci ha aiutato, ma aver giocato oggi non ci agevola in coppa" ...

Continua a leggere>>

De rossi: "Un giorno in meno per preparare una gara europea. Siamo l'unica italiana. Rinascita Roma Anche con mourinho" - SERIE A - De rossi festeggia insieme a tutta la sua squadra per questa vittoria colta nel finale del recupero. Poi si toglie qualche sassolino dalla scarpa ...

Continua a leggere>>