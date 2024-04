Il Bologna di Thiago Motta è un piccolo Ajax | ha battuto sia Mourinho sia De Rossi Corsera

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 23 aprile 2024) Ildihasia la Roma disia quella di De. Lo scrive il Corriere della Sera con Luca Valdiserri. Ecco cosa scrive ildi Roma-finita 1-3 e che di fatto ha sancito l’ingresso dei rossoblù in Champions, un ingresso storico. Ilè con un piede e mezzo in Champions League, la Roma dovrà ancora guadagnarsela tutta e, dopo l’1-3 di ieri, non è facile capire se sarà meno difficile attraverso il campionato o l’europa League. Lo «spareggio per la Champions» si chiude con un risultato netto: è davvero la squadra dila grande rivelazione di questa stagione. Per qualità di gioco. Per capacità di reggere alla pressione. Per duttilità dei ...