Calciomercato com – Romamania | De Rossi per Mourinho - un affare da 100 milioni 5 semifinali in 6 ann - la Roma è diventata grande|Primapagina

(Di venerdì 19 aprile 2024) 2024-04-19 12:00:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di.com: Cinqueeuropee in sei anni raggiunte passando attraverso due proprietà diverse, quattro allenatori e svariati dirigenti. È quindi lacome club a esseregrande, a prescindere da chi la guida. Ma l’attuale capolavoro continua ad avere un protagonista assoluto in Daniele De, l’uomo capace di aggiungere a una squadra di lottatori la dimensione della qualità e il coraggio di giocare anche nella metà campo offensiva.Il Milan è l’avversario più forte che i giallohanno eliminato dai tempi dell’impresa con il Barcellona. Ed è il modo in cui lo ha fatto che riempie gli occhi e il cuore. Una partita d’andata in totale controllo a San Siro, il ...

