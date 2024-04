Ricorso forlì I giallorossi fanno il tifo per i galletti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024) Il Ravenna resta alla finestra sul fronte della giustizia sportiva. Ilha infatti inoltratoalla corte sportiva d’appello contro la decisione di 1° grado per il ‘caso Cecotti’, ovvero il giocatore del Carpi che avrebbe scontato un turno di squalifica nel match contro la Pistoiese, poi annullato al momento dell’esclusione del club toscano dal campionato. Il verdetto potrebbe arrivare già domani. Se accolto, il Ravenna andrebbe a -1 dal Carpi. Nel frattempo, istanno preparando la sfida esterna di domenica a Fidenza contro il Borgo San Donnino (biglietti a 10 euro). Mister Gadda dovrà rinunciare a Pavesi, Magnanini e Mancini. Oltre ad Alluci, rientrano anche Sare, Varriale e Cordaro, che domenica scorsa non erano finiti in distinta proprio per non incorrere nello stesso ‘problema’ avuto dal Carpi con Cecotti.