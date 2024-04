Ravenna - illusione svanita Respinto il ricorso del Forlì Il Carpi resta in testa a +4

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024). La grandeè durata fino a ieri all’ora di pranzo. Il giudice sportivo ha rigettato ildel(che si rivolgerà alla Corte Sportiva d’Appello), che chiedeva la vittoria a tavolino contro ilper la posizione irregolare del giocatore Cecotti nel match perso 2-1 domenica al Cabassi. A 2 giornate dalla conclusione della regular season,tutto come prima. Classifica invariata, ovverocapolista con 4 punti di vantaggio sul. Ai giallorossi – reduci da 5 vittorie consecutive con 15 reti all’attivo e nessuna al passivo – nonaperta che la via della matematica e lo stimolo di chiudere in bellezza la stagione. Il 3-0 rifilato domenica scorsa al Certaldo (20° ...