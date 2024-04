Serie D - respinto il primo ricorso dei romagoli che contestano la presenza in campo del giocatore biancorosso Carp - ’caso’ Cecotti | il Forlì va anche in appello

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Aveva già perso suldomenica e ieri ha perso di nuovodi fronte al giudice sportivo dellaD, che gli ha intimatoil pagamento delle spese processuali. Ma ilnon si arrende e prosegue la sua battaglia legale contro ili. Dopo essersi visto respingere ilper la presunta irregolare posizione delnella gara persa 2-1 al ’Cabassi’ (dove lo stessoha fatto giocare Gaiola, pure in posizione irregolare secondo il contenuto deldei romagnoli…), ieri ilha preannunciato reclamo in Corte d’contro questa decisione, una scelta che quasi certamente differirà alla prossima settimana la ...

Quarta vittoria consecutiva per il Milan : Sampdoria battuta 1-3 nella quinta giornata della Poule Salvezza della Serie A Femminile 2023 / 2024 di calcio. Le blucerchiate, supportate dal tifo di casa, riescono ad arginare i tentativi delle avversarie per quasi tutto il primo tempo. Le rossonere, ... (sportface)

La rinascita dei videogiochi di Fallout dopo il successo della serie TV di Amazon Prime Video è testimoniata non solo dai numeri di vendita, ma anche da elementi connessi. Un esempio è il traffico sui siti dedicati alle mod, che stanno subendo difficoltà per numeri mai visti prima. Parliamo in ... (game-experience)

2024-04-23 23:10:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Inizia a delinearsi in maniera sempre più nitida il gruppetto delle quattro partecipanti alla prossima edizione di Supercoppa Italiana , quella per la stagione 2024/ 2025 , che avrà ... (justcalcio)

Volete sembrare più adulti (capita anche questo) Vestitevi così - In un'epoca in cui si fa a gara per sembrare più giovani, c'è chi ambisce al contrario. Come si utilizzano abiti e accessori per sembrare più maturi, o semplicemente all'altezza del proprio ruolo in u ...vanityfair

Rai, le fiction 2025 e gli addii inaspettati: da Mare Fuori 5 alla serie su Mike Bongiorno, cosa vedremo - Grandi novità in casa Rai. La direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati, ha fatto il punto con Tv, Sorrisi e Canzoni sulle serie in arrivo. Can Yaman interpreterà Sandokan in ...ilmattino

Napoli, anche i big ora rischiano: nessuno è intoccabile - La squadra sta provando a riprendersi per l’ennesima volta e Calzona ha scelto il lavoro: contro la Roma gioca chi merita ...corrieredellosport